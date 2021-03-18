Парламент Испании одобрил законопроект об эвтаназии

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно одобрил в четверг законопроект, регулирующий проведение эвтаназии в стране.

Об этом Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трансляция голосования велась на сайте палаты.

Как ожидается, инициатива вступит в силу уже через три месяца.