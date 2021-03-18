https://news.day.az/world/1326729.html Парламент Испании одобрил законопроект об эвтаназии
Парламент Испании одобрил законопроект об эвтаназии
Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно одобрил в четверг законопроект, регулирующий проведение эвтаназии в стране.
Об этом Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трансляция голосования велась на сайте палаты.
Как ожидается, инициатива вступит в силу уже через три месяца.
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