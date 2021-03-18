В этом месяце в НАТО начнутся крупнейшие учения за последние 25 лет в Европе

В этом месяце в НАТО начнутся крупнейшие за последние 25 лет в Европе многонациональные военные учения.

Как сообщает Day.Az, военные учения "Defender-Europe 21" планируется провести в 30 различных зонах учений с участием около 30 тысяч военнослужащих из 27 стран.

Военные учения пройдут в 12 странах, в них будут задействованы и основные элементы ВВС и ВМС США. Цель учений, которые будут проведены под руководством США, заключается в повышении стратегической и оперативной готовности и взаимодействия между США, союзниками и партнерами по НАТО. Учения "Defender-Europe 21" завершатся в июне, в них примет участие и Грузия.

Отметим, что прошлогодние учения "Defender-Europe 20", которые предусматривалось провести с участием около 40 тыс. военнослужащих, были отложены в середине марта, через некоторое время после начала из-за пандемии коронавируса.