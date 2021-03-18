Британский регулятор не нашел связи между AstraZeneca и возникновением тромбов

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и возникновением тромбозов у привившихся. Об этом говорится в заявлении регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проведенное нами тщательное исследование [всех доступных данных] и критический анализ, осуществленный ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения", - приводятся слова главы MHRA Джун Рейн.

Она подчеркнула, что польза от получения препарата превышает вероятность возникновения побочных эффектов. Рейн призвала страны продолжить использование AstraZeneca для вакцинации граждан.

Глава MHRA отметила, что у многих привившихся возникают симптомы, схожие с легким гриппом: головная боль, озноб и лихорадка. Они сохраняются от нескольких часов до двух дней.