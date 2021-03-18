Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

В грузинском городе Ахалцихе (край Самцхе-Джавахети) сотрудница одного из медицинских учреждений впала в кому. Это произошло после прививки вакциной AstraZeneca, сообщают в четверг грузинские СМИ.

У 27-летней медсестры предположительно развился анафилактический шок, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс. Грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает со ссылкой на коллег женщины, что ее состояние тяжелое. Местные СМИ также сообщили, что родственники впавшей в кому медсестры попытались ворваться в больницу и разбили стекла в учреждении, после чего на место происшествия прибыла полиция.

Минздрав Грузии подтвердил побочные последствия прививки от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca у пяти из более чем 3 тыс. привитых человек. "У четырех медиков проявились побочные последствия после прививки, но состояние их скоро улучшилось, однако сегодня в клинике "Имеди" в городе Ахалцихе после прививки вакциной AstraZeneca у 27-летней нашей коллеги возник анафилактический шок, и она была перевезена в Тбилиси в реанимационное отделение. Ее состояние в настоящее время тяжелое", - заявил директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в настоящее время выясняются причины анафилактического шока у медсестры Меги Бакрадзе. Уже в четверг власти могут принять решение о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca, пишет Sputnik. "Сегодня соберется совет группы экспертов по иммунизации, а также комитет по управлению побочными явлениями, который примет решение о продолжении вакцинации и программе вакцинации", - заявила замглавы Минздрава Тамара Габуния.

По ее словам, грузинские власти обратятся и в международный комитет ВОЗ, "так как случаи такого типа требуют международной подотчетности и причинно-следственный анализ должен проводиться по международным стандартам".

В Грузию на прошлой неделе поступила первая партия в 43,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca. По заявлению грузинского Минздрава, эта партия вакцин предназначена в основном для вакцинации медицинского персонала. Вакцинация началась 15 марта. А в четверг грузинское телевидение показало в прямом эфире, как вакцину AstraZeneca вкололи президенту страны Саломе Зурабишвили.

Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что до конца года планируется, что будут вакцинированы 65% взрослого населения, до 1,7 млн человек.

Ранее сомнения в безопасности вакцины AstraZeneca возникли в ряде европейских стран. О приостановке применения вакцины объявили Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Дания, Норвегия, Болгария, Ирландия, Румыния, Исландия, а также Таиланд. Это было связано с сообщениями о том, что в некоторых случаях у привитых людей выявили тромбоэмболию.

Первые сигналы о тромбозе после применения вакцины поступили из Австрии. Норвежские медики отмечали, что ситуация серьезная, поскольку тромбы появлялись у людей младше 50 лет. В трех случаях тромбы возникали в мозгу, в одном из этих случаев тромбоз привел к смерти пациента.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и применение вакцины можно продолжать. По мнению ведомства, польза вакцины "продолжает перевешивать риски". С аналогичным сообщением выступило министерство здравоохранения Канады.

В фармацевтической компании AstraZeneсa также настаивают на полной безопасности своего препарата. Там подчеркивали, что в ЕС и Великобритании этой вакциной привито уже 17 миллионов человек. При этом зафиксировано всего 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая возникновения эмболии легочных сосудов.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить применение вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19. "ВОЗ считает, что преимущества применения вакцины AstraZeneca перевешивают риски", - отметили в организации.

По поводу появления тромбов ВОЗ заявила, что это нередкое явление, и венозная тромбоэмболия является третьим самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием. "Вакцинация от COVID-19 не уменьшит число заболеваний и не снизит смертность от других причин", - подчеркнули в ВОЗ.