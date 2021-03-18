Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на инцидент с медсестрой

Грузия продолжит вакцинацию от коронавируса британско-шведским препаратом AstraZeneca, несмотря на инцидент с медсестрой, которая впала в кому после привики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявила глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе после заседания с группой экспертов в сфере здравоохранения.

"Сегодня было сделано важное заявление европейского регулятора по поводу вакцин. Несколько минут назад мы получили заключение по вакцине AstraZeneca. Она признана безопасной. От нее больше пользы, чем рисков, что не дает ни одной стране оснований для отказа от ее использования. Исходя из этого совет [группа экспертов Минздрава республики] принял решение, что процесс вакцинации AstraZeneca беспрепятственно продолжится", - сказала она, добавив, что специальная комиссия продолжит изучать дело медсестры.