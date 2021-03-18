В Армении разбушевавшийся министр напал на журналиста в кафе

Специальная следственная служба Армении готовит материалы по делу о нападении министра высокотехнологичной промышленности Акопа Аршакяна на журналиста Пайлака Фахрадяна в одном из ереванских кафе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Армении.

"Сегодня, 18 марта, Генеральная прокуратура Армении направила в Специальную следственную службу сообщение о нападении, совершенном министром Акопом Аршакяном на журналиста Пайлака Фахрадяна в кафе", - говорится в сообщении.

Ранее журналист Пайлак Фахрадян сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, что Акоп Аршакян напал на него в одном из кафе Еревана. Журналист подошел к министру и спросил, почему он проводит свое рабочее время в кафе. Аршакян сперва ответил, что работает по ночам, затем попросил журналиста выключить камеру, после чего начал угрожать. Журналист поднялся на второй этаж кафе и начал работать на ноутбуке. Акоп Аршакян подошел к журналисту, ударил его по лицу, потом разбил ноутбук.

Видео инцидента попало в интернет.