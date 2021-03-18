США уточнили свою позицию по «Северному потоку-2»

Госдепартамент США уточнил свою позицию по газопроводу "Северный поток-2" и призвал компании, участвующие в его строительстве, отказаться от проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена опубликовано на сайте департамента.

"Как сказал президент [США Джо Байден], "Северный поток-2" - это плохая сделка для Германии, для Украины и для наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы", - заявил Блинкен. По его словам, газопровод является "российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности".

Госсекретарь добавил, что США отслеживают ситуацию по газопроводу, и напомнил о санкционных последствиях для тех лиц и компаний, которые будут участвовать в проекте.

Ранее стало известно, что власти Германии в процессе переговоров с США по поводу газопровода нашли способ переломить ситуацию в свою пользу. Они считают, что после запуска проекта Вашингтону будет легче смириться с ним, а значит, надо тянуть время. Издание Handelsblatt также сообщало, что в обмен на завершение строительства газопровода Германия пообещала США усилить поддержку Украины.

"Северный поток-2" - газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.