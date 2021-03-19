https://news.day.az/world/1326843.html В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 18 тысяч человек
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 18 тысяч человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 11 180 человек, общее число выздоровевших достигло 2 770 638.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 950 603, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 20 049 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса скончался 81 человек, общее число жертв заболевания достигло 29 777.
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