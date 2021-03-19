https://news.day.az/world/1326844.html Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии
Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии
Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.
"Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
"По точкам, из которых, как было определено, велся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь. Наши военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. Мы следим за развитием событий", - отметили в Минобороны.
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