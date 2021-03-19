Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

"Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"По точкам, из которых, как было определено, велся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь. Наши военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. Мы следим за развитием событий", - отметили в Минобороны.