https://news.day.az/world/1326846.html Сенат Конгресса США утвердил нового главу ЦРУ
Сенат Конгресса США утвердил нового главу ЦРУ
Сенат Конгресса США в четверг утвердил бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса на посту главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Сената, кандидатура Бернса была одобрена единогласно. В ближайшее время он будет приведен к присяге.
Бернс работал послом в Москве с 2005 по 2008 год. В 2011-2014 годах он занимал пост первого заместителя госсекретаря США, а в последние годы является президентом Фонда Карнеги.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре