Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в пятницу утром пытаются коррекционно расти, - инвесторы восстанавливают потери после распродаж четверга. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% - до 63,41 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 60,12 доллара за баррель.

В четверг цены на "черное золото" обвалились в среднем на 7% по обеим маркам. При этом нефть марки WTI опускалась ниже 60 долларов за баррель, а Brent - ниже 62 долларов за баррель. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на нефть на фоне приостановки использования вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран из-за возможных побочных эффектов.

Аналитики считают, что падение цен также обусловлено перегревом рынка. Об этом говорят, в частности, аналитики Goldman Sachs, которых цитирует агентство Блумберг.

При этом они отметили, что распродажа после масштабного ралли - это "временный откат", дающий возможность для покупок. В ближайшие месяцы эксперты ожидают роста цен, поскольку вакцинация от COVID позволит восстановить мобильность населения, включая рост авиаперелетов, что поддержит спрос на нефть.