https://news.day.az/world/1326927.html Грузия проводит совместные военные учения с НАТО в Черном море
Грузия проводит совместные военные учения с НАТО в Черном море
Грузия проводит совместные военные учения с НАТО в Черном море.
Как сообщает Day.Az, в учениях принимают участие военные корабли береговой охраны министерства внутренних дел Грузии и 2-го постоянного военно-морского подразделения НАТО (SNMG2).
Целью военных учений является повышение оперативности взаимодействия между НАТО и военно-морскими силами Грузии.
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