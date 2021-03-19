Грузия проводит совместные военные учения с НАТО в Черном море

Грузия проводит совместные военные учения с НАТО в Черном море.

Как сообщает Day.Az, в учениях принимают участие военные корабли береговой охраны министерства внутренних дел Грузии и 2-го постоянного военно-морского подразделения НАТО (SNMG2).

Целью военных учений является повышение оперативности взаимодействия между НАТО и военно-морскими силами Грузии.