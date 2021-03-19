В ВОЗ отказались от версии происхождения COVID из-за утечки из лаборатории

Специалисты ВОЗ, расследующие происхождение коронавируса, отказались от версии его происхождения в результате утечки из лаборатории. Об этом заявил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил ученый, эту версию могут начать рассматривать снова, если появятся новые доказательства.

Ваньнянь отметил, что официальный отчет пока не опубликован, но это не связано с якобы имеющимися разногласиями между специалистами.

"Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время", - сказал руководитель группы.

Ранее стало известно, что Китай продолжит работать с ВОЗ для выяснения происхождения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.