https://news.day.az/world/1326989.html В России произошел взрыв в жилом доме, есть погибший - ВИДЕО
В России произошел взрыв в жилом доме, есть погибший - ВИДЕО
В подмосковных Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме погиб один человек.
Сообщается, что в результате взрыва на этаже частично обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться люди.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре