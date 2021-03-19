В России произошел взрыв в жилом доме, есть погибший

В подмосковных Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме погиб один человек.

Сообщается, что в результате взрыва на этаже частично обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться люди.