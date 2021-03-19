NASA провело огневые испытания ракетных двигателей для полета к Луне

В американском штате Миссисипи прошли огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне - космическое агентство США вело прямую трансляцию испытаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в рамках испытаний были одновременно включены четыре двигателя, которые непрерывно работали почти восемь минут.

Как отмечают "Известия", предыдущие испытания закончились спустя лишь минуту после начала - якобы NASA получило за эту минуту "значительный объем" информации.

После завершения этого критически важного теста NASA отправит ракетный сегмент в Космический центр Кеннеди для подготовки к запуску.

Ранее NASA опубликовало звуки марсохода Perseverance под завывания марсианского ветра.