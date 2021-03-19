Уснувший дальнобойщик лоб в лоб столкнулся с фурой, водитель погиб

Утром в пятницу, 19 марта, на трассе Москва - Челябинск в Ашинском районе Челябинской области произошла авария с летальным исходом.

Как установили сотрудники региональной Госавтоинспекции, водитель грузовика Volvo врезался в бетонное ограждение и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с фурой Scania, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По версии стражей порядка, предполагаемый виновник ДТП мог уснуть за рулем.

Дальнобойщик, находившийся за рулем Volvo, погиб на месте, а второй участник инцидента был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.