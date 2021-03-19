https://news.day.az/world/1327045.html Уснувший дальнобойщик лоб в лоб столкнулся с фурой, водитель погиб - ВИДЕО
Уснувший дальнобойщик лоб в лоб столкнулся с фурой, водитель погиб - ВИДЕО
Утром в пятницу, 19 марта, на трассе Москва - Челябинск в Ашинском районе Челябинской области произошла авария с летальным исходом.
Как установили сотрудники региональной Госавтоинспекции, водитель грузовика Volvo врезался в бетонное ограждение и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с фурой Scania, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По версии стражей порядка, предполагаемый виновник ДТП мог уснуть за рулем.
Дальнобойщик, находившийся за рулем Volvo, погиб на месте, а второй участник инцидента был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
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