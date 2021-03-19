Минздрав ФРГ заявил, что в Европе мало вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса

Европа не располагает необходимым количеством вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса. Об этом сообщает в пятницу редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну [коронавируса]", - сказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

На прошлой неделе число смертей в Европе с начала пандемии превысило 900 тыс. человек. Каждую неделю более 20 тыс. человек в регионе гибнут из-за вируса. Сейчас в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от компании Moderna, вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и препарат компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson.

Российская вакцина "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в EMA выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.