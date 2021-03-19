https://news.day.az/world/1327151.html Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Европе
Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Европе
Третья волна пандемии коронавируса нового типа уже пришла в Европу и развивается разными темпами в разных странах Евросоюза, что требует ускорения вакцинации. Это признала в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС, - заявила она. - Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения".
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