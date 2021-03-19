В Польше уже больше двух миллионов случаев COVID-19

За минувшие сутки в Польше подтвердили 25 988 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает RMF24 в пятницу, 19 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что от коронавирусной болезни за последние сутки умерли 419 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Польше заразились 2 010 244 человека. Жертвами COVID-19 стали 48 807 человек.

"В ближайшие дни будет больший ежедневный рост новых случаев. Мы еще не на пике третьей волны", - сказал пресс-секретарь польского Минздрава З Войцех Андрусевич.

По его словам, на сегодня 60% новых заражений - это британский вариант коронавируса.

"Скоро это будет 80%", - добавил он.

Также, по его словам, все чаще с коронавирусной болезнью в больнице оказываются дети.