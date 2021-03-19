Власти Грузии не сумели договориться с оппозицией о выходе из кризиса
Власти Грузия и оппозиция страны, которые с 12 марта пытались договориться по вопросу выхода из политического кризиса, не пришли к соглашению. Не помогло и посредничество представителя главы Евросовета Шарля Мишеля Кристина Даниэльсона.
В ходе брифинга он заявил, что некоторый прогресс был достигнут, но стороны все равно далеки от того, чтобы услышать аргументы друг друга, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сам Даниэльсон возвращается в Брюссель, а ответственность за выход из кризиса он возложил на грузинских лидеров.
Напомним, ранее в Грузии был арестован глава партии экс-президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия. Сообщалось, что правоохранителям пришлось брать здание партии штурмом.
По данным корреспондента "Известий", оппозиционеры отчаянно сопротивлялись, в ходе спецоперации по аресту Ники Мелии было задержано более 10 человек.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре