Мясо одной черепахи погубило не менее 15 человек на Мадагаскаре

По меньшей мере 15 человек, больше половины из которых - дети, скончались, после того как отравились купленным нелегально мясом черепахи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, черепаху выловил один из местных рыбаков, после чего отнес ее на продуктовый рынок. Несмотря на то, что торговля мясом этих животных запрещена, жители Мадагаскара все равно стремятся лакомиться мясом черепах и регулярно травятся.

Всего же мясом этой черепахи отравились не менее ста человек.