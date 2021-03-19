https://news.day.az/world/1327172.html Мясо одной черепахи погубило не менее 15 человек на Мадагаскаре
Мясо одной черепахи погубило не менее 15 человек на Мадагаскаре
По меньшей мере 15 человек, больше половины из которых - дети, скончались, после того как отравились купленным нелегально мясом черепахи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, черепаху выловил один из местных рыбаков, после чего отнес ее на продуктовый рынок. Несмотря на то, что торговля мясом этих животных запрещена, жители Мадагаскара все равно стремятся лакомиться мясом черепах и регулярно травятся.
Всего же мясом этой черепахи отравились не менее ста человек.
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