СМИ рассказали о состоянии Елизаветы II после интервью Меган Маркл

Источники издания Daily Mail в Букингемском дворце рассказали, как на самом деле чувствует себя британская королева после скандального интервью, данного ее внуком принцем Гарри и его супругой Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным издания, королева не злится из-за заявлений Меган Маркл о расизме в королевской семье - королева просто очень расстроена.

"Она не злится, она просто расстроена. Они всегда очень переживали за него, и королева считала своим долгом заботиться о нем. Они всегда поддерживали Меган и стали меньше переживать за него (принца Гарри), когда в его жизни появилась Меган и он стал счастлив", - цитирует издание слова источника.

В самом же Букингемском дворце официально эту информацию не прокомментировали.

Напомним, что в ходе интервью Маркл и принц Гарри сделали ряд заявлений, которые вызвали большой общественный резонанс. В частности, Меган обвинила в расизме неназванных представителей британской королевской семьи, которые опасались, что сын принца Гарри будет слишком темнокожим. Кроме того, она говорила, что имела мысли о самоубийстве, но помогать ей никто не стал. Помимо этого, она пожаловалась на то, что ее обижала Кейт Миддлтон, супруга старшего брата Гарри.