Вакцина AstraZeneca впервые вызвала смерть от анафилактического шока

Случаи смерти от анафилактического шока после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в мире не зафиксированы, первый такой инцидент произошел в Грузии. Об этом заявила в пятницу на брифинге замглавы Минздрава республики Тамар Габуния, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Насколько у нас есть информация, в последнее время после применения препарата AstraZeneca в мире происходили осложнения типа тромбоэмболии. <...> Что же касается смерти в результате анафилактического шока после AstraZeneca, то такой момент нигде не подтверждается", - сказала Габуния.

Грузинские СМИ в четверг сообщили о том, что 27-летняя медсестра клиники в Ахалцихе впала в кому после того, как привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Позже стало известно, что у нее был анафилактический шок. Женщину перевезли в Тбилиси. Ночью удалось стабилизировать ее состояние, однако в пятницу утром у нее остановилось сердце. Врачи сначала смогли реанимировать медсестру, однако позже спасти ее не удалось. МВД расследует случившееся по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Кампания по вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca началась в республике 15 марта. Пока прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за первые четыре дня привились более 3,6 тыс. человек. Власти республики планируют к концу года привить 60% населения (примерно 1,7 млн человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.