Летевший из Турции самолет совершил экстренную посадку в российском городе

Самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший по маршруту Анталья - Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается в сообщении, вылетевший из Турции Airbus A321 совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по техническим причинам. Специалисты уже приступили к выяснению обстоятельств.