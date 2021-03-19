Самолет Анталья - Москва вынужденно сел в Ростове-на-Дону

Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса Анталья - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону по техническим причинам. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья - Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно", - рассказали в компании.

Там уточнили, что на борту самолета находились 194 пассажира, в настоящее время самолет осматривают технические специалисты. Авиакомпания изучает необходимость предоставления резервного борта для доставки пассажиров в Москву.

