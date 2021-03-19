Анкара ожидает от саммита ЕС конкретных шагов по сотрудничеству

Анкара ожидает от намеченного на 25-26 марта саммита лидеров ЕС конкретных шагов по расширению сотрудничества с Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, соответствующее заявление озвучил президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в ходе переговоров в режиме видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Президент Эрдоган выразил надежду на объективность доклада по Турции, который планируется обсудить участниками предстоящего саммита ЕС. "Турция надеется, что данный документ, будет содержать конструктивные и далекие от предвзятости инициативы, что позволит открыть путь для позитивной повестки дня в отношениях Анкары и ЕС", - сказал турецкий лидер.

"Необходимо возобновление диалога на высшем уровне и обновление миграционного соглашения. Особое значение представляет также начало реализации нового Таможенного соглашения между Турцией и Евросоюзом и упрощение Евросоюзом визового режима в отношении турецких граждан", - констатировал Эрдоган.

Турецкий лидер далее привлек внимание к напряженности в отношениях с греческой стороной.

По словам Эрдогана, Анкара с самого начала придерживается конструктивной позиции, стремясь к стабильности и сотрудничеству в Эгейском и Средиземном морях. "Греция и греческая община Кипра прибегают к провокациям и агрессивным действиям. Несмотря на это, Турция придерживается курса на стабильность", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер призвал страны ЕС не поддаваться на уловки греческой стороны, манипулирующей темой "солидарности в рамках ЕС" с целью давления на Анкару.

Президент Турции коснулся также темы урегулирования на Кипре. "Вместо попыток диктовки заведомо провальных моделей урегулирования, необходимо сконцентрироваться на новых и реальных предложениях по решению Кипрского вопроса", - уверен Эрдоган.

За обсуждениями из дворца "Вахдеттин" в Стамбуле с турецкой стороны наблюдали также глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.