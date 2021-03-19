Названа самая счастливая страна мира

Финляндия признана самой счастливой страной мира четвёртый год подряд.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, такие данные приводятся в обнародованном по заказу ООН отчете "Всемирный доклад счастья за 2021 год".

Согласно последнему отчету, основанному на данных глобального опроса Института Гэллап и Общества Регистр Ллойда, также, как и в 2018, 2019 и 2020 годах, Финляндия снова занимает первое место как самая счастливая страна в мире. На втором месте индекса расположилась Исландия, за ней следуют Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. Афганистан занял последнее место в списке из 159 стран.

Доклад о мировом счастье за 2021 год знаменует собой мрачный момент, поскольку COVID-19 продолжает бушевать по планете чуть больше года с тех пор, как ВОЗ объявила его пандемией. Отчет о счастье этого года столкнулся с уникальной проблемой, выраженной в необходимости понять, какое влияние пандемия оказала на субъективное благополучие и, наоборот, насколько обширным оказалось его негативное влияние. Из всех факторов, обычно поддерживающих счастье в эти дни, наиболее важными для объяснения показателей смертности от COVID-19 были доверие людей друг к другу и доверие к своим правительствам, заключили составители индекса.

Одной из причин присуждения первого места Финляндии стало высокая оценка уровня взаимного доверия, которые помогли защитить жизни и средства к существованию людей во время пандемии. В целом рейтинг остался очень похожим на прошлогодний, говорится в отчете.