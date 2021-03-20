В мире за сутки выявили более 535 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 121,46 млн, увеличившись за сутки более чем на 535 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,8 тыс., превысив 2,68 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:44 (GMT+4) 19 марта в ВОЗ поступили сведения о 121 464 666 инфицированных и 2 684 093 умерших. Число заразившихся увеличилось на 535 860, умерших - на 9 868.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (233 900), на втором месте - Северная и Южная Америка (195 970), на третьем - Юго-Восточная Азия (49 211).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 317 562. Далее следуют Бразилия (11 693 838), Индия (11 514 331), Россия (4 437 938), Великобритания (4 280 886), Франция (4 111 105), Италия (3 306 711), Испания (3 206 116), Турция (2 950 603), Германия (2 629 750), Колумбия (2 314 154) и Аргентина (2 218 425).