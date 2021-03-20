В Испании впервые выявили коронавирус у двух диких норок

Власти испанского автономного сообщества Валенсия обнаружили новый коронавирус у двух мертвых диких норок. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе регионального правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в коммюнике, власти проинформировали "об обнаружении вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, у двух мертвых экземпляров дикой американской норки". Ранее коронавирус выявляли у животных, которых разводили на местных фермах. Таким образом, как уточняет газета El Periodico, у диких норок ковид был обнаружен впервые.

Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в ряде стран. Власти Дании решили уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Италии, Финляндии, Швеции. Информация об этом поступала также из Польши и Литвы.