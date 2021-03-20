В России ереванскому «Арарату» запретили продавать «шотландский» виски

ФАС предписала "Ереванскому коньячно-винно-водочному комбинату "Арарат" прекратить продажу похожего на шотландский виски.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах ведомства.

"ФАС России было установлено, что ОАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат" производит и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации виски MacIngal, оформление которого содержит элементы (словесные обозначения MacIngal, Scottish tradition, изображение мужчины в национальном шотландском костюме с волынкой в руках, а также тартан (традиционная шотландская клетка) в качестве базового фона передней и оборотной этикеток), создающие впечатление о том, что местом происхождения продута является Шотландия.

В ФАС считают, что такими действиями ОАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат" существенно повышает привлекательность своего продукта в глазах потребителей и расширяет круг потребителей, приобретая необоснованное конкурентное преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности.

"В связи с наличием в вышеуказанных действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства в форме недобросовестной конкуренции, ФАС России предупреждает ОАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат" о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства путем прекращения реализации виски MacIngal в актуальном оформлении либо путем изменения оформления, исключив из него элементы, создающие впечатление о том, что местом происхождения виски MacIngal является Шотландия", - подчеркнули в ведомстве.

В ФАС добавили, что предупреждение подлежит исполнению в течение месяца с момента его получения.