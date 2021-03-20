Власти Польши в третий раз за время эпидемии коронавируса вводят почти полный карантин

Польша после небольшой передышки в конце января - начале февраля, когда скорость распространения коронавируса снизилась до среднего уровня около 7 тыс. новых случаев день, сейчас вновь оказалась в красной зоне. В республике наступила третья волна эпидемии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В связи с резким увеличением числа заболевших и достижением суточного прироста на уровне 27 тыс. заразившихся власти республики приняли решение ввести широкие карантинные меры в масштабах всей страны. Если ранее польское правительство пыталось действовать по региональному принципу, закрывая отдельные секторы экономики только там, где эпидемиологическая ситуация явно ухудшалась, то сейчас решено распространить ограничения на всю территорию Польши.

С 20 марта по всей стране решено на три недели вернуться к почти полному локдауну с закрытием объектов культуры, спорта и отдыха. Двери для посетителей не могут открыть ранее работавшие с определенными ограничениями театры, музеи, кинотеатры, бассейны, сауны и спортивные комплексы. В торговых центрах могут работать только продовольственные, хозяйственные магазины и аптеки.

При этом в Польше по-прежнему сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено.