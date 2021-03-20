На востоке Кубы упал и взорвался метеорит

Кубинские сейсмологи зафиксировали падение метеорита на востоке острова и последовавший за ним взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Cubadebate.

"В 22.06 сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений. Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв", - говорится в материале на сайте издания.

Энрике Аранго Ариас, глава Национальной сейсмологической службы, подтвердил изданию, что природа явления предположительно указывает на то, что это был метеорит.

"Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", - сказал эксперт.