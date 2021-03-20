В Италии у кота обнаружен британский штамм коронавируса

Респираторные симптомы появились у восьмилетнего кота примерно через 10 дней после того, как его владельцы изолировались дома в северной провинции Новара, к западу от Милана (Италия), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Врачи утверждают, что кот и его хозяева выздоравливают. Утверждается, что у питомца выявлен британский вариант мутации вируса.

Специалисты исследовательского института здоровья животных Пьемонта, Лигурии и Валле-д'Аоста предупреждают, что продолжающаяся эволюция вируса у животных с последующей передачей человеку "представляет значительный долгосрочный риск для здоровья населения", цитирует экспертов издание Independent.

"Не исключено, что вакцинация некоторых видов домашних животных может быть необходимой для сдерживания распространения инфекции", - говорят специалисты.

По информации издания, в марте 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что в США около 100 домашних кошек и собак заразились COVID-19.