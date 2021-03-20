В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в субботу на востоке Турции.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 36 км к западу от города Эрзинджан с населением около 114 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.