Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 183 127.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, для сравнения отметим, что, по состоянию на 19 марта, таких случаев было 182 056. Число выявленных случаев заражения за сутки - 1071.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3332 человека (плюс 12 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 855 (плюс 4 за минувшие сутки).