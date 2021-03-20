https://news.day.az/world/1327313.html На севере Сирии нейтрализованы 14 террористов РПК
На севере Сирии нейтрализованы 14 террористов РПК
При попытках атаки на зону операции "Источник мира" и проникновения в зону операции "Щит Евфрата" нейтрализованы 14 террористов YPG [сирийское крыло РПК].
Об этом в субботу сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"В зоне операций "Источник мира" и "Щит Евфрата" успешно предотвращены попытки нападения боевиков. Двенадцать террористов PKK/YPG нейтрализованы в зоне операции "Источник мира" при попытке атаки, два - в зоне операции "Щит Евфрата" при попытке проникновения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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