На севере Сирии нейтрализованы 14 террористов РПК

При попытках атаки на зону операции "Источник мира" и проникновения в зону операции "Щит Евфрата" нейтрализованы 14 террористов YPG [сирийское крыло РПК].

Об этом в субботу сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"В зоне операций "Источник мира" и "Щит Евфрата" успешно предотвращены попытки нападения боевиков. Двенадцать террористов PKK/YPG нейтрализованы в зоне операции "Источник мира" при попытке атаки, два - в зоне операции "Щит Евфрата" при попытке проникновения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.