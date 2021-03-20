В России выявили 9 632 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 632, до 4 447 570.

Как передает Day.Az, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 11 279. Всего уже выздоровели 4 060 652 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 91,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 392 против 443 днем ранее, до 94 659. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,13%, следует из данных штаба.