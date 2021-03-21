Второй год подряд сезон любования сакурой в Токио срывает пандемия

Сезон любования сакурой (на японском - "ханами") второй год подряд проходит в условиях пандемии. Это не только накладывает негативный отпечаток на саму праздничную атмосферу прихода весны, но и создает проблемы для бизнеса.

Начало первых выходных после официального объявления о старте цветения в Токио выдалось хоть и пасмурным, но теплым. Тем не менее привычного ажиотажа, как убедился корреспондент ТАСС, нет. Связано это в первую очередь с тем, что в Токио до конца этой недели действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Из-за этого популярные парки, включая "Синдзюку гёэн" и расположенный в пригороде Токио "Сёва кинэн коэн", пока что закрыты для посещения, передает Day.Az.

Однако и без этих парков мест для любования сакурой все равно достаточно, и одно из них - синтоистское святилище Ясукуни, встречающее посетителей плакатом с надписью "Победим коронавирус вместе!" у входа. Именно здесь находится контрольное дерево, по которому метеорологи объявляют о начале сезона цветения в столице. Главным критерием для этого считается пять распустившихся цветков. За неделю с начала цветения ветки главной токийской сакуры покрылись многочисленными белыми цветками, но до пика цветения нужно подождать до следующей недели.

В парке на территории храма довольно оживленно: пришедшие сюда жители столицы активно фотографируются на фоне сакуры, гуляют с детьми, смотрят за небольшими представлениями традиционного искусства, которые идут на установленной в Ясукуни сцене. Однако той самой шумной атмосферы нет, люди стараются соблюдать социальную дистанцию, все без исключения носят маски. Также рядом с храмом нет никаких палаток с уличной едой и напитками, а также нельзя расстилать на земле клеенки или покрывала. Обычно японцы таким образом занимают места под деревьями сакуры и веселятся в дружной компании с утра и до вечера. Сопровождается "ханами" обильной едой и выпивкой.

Неподалеку от Ясукуни в пяти минутах ходьбы находится парк Тидоригафути, прилегающий к западной стороне императорского дворца. Здесь же расположена лодочная станция, где обычно можно было взять напрокат лодку и проплыть под свисающими ветками сакуры. Однако сейчас станция закрыта, лодки там больше не проплывают. А жителям Токио остается смириться с тем, что второй год подряд сезон любования сакурой проходит "на ногах", о чем предупреждают многочисленные знаки, установленные рядом с парками и другими местами, где она растет, - нельзя задерживаться на одном месте и толпиться. И отмена режима ЧС с 22 марта это правило "на ногах" не изменит.

Проблемы у бизнеса

Сезон любования сакурой в Японии обычно связан с возрастающими тратами на еду и алкоголь. Ведь на "ханами" желательно сходить как можно больше раз в компании семьи, друзей или коллег по работе. Также большую прибыль получают заведения, расположенные возле парков и в прилегающих к ним районах.

Сейчас же найти свободное место в кафе или ресторане рядом с тем же храмом Ясукуни или парком Тидоригафути не составляет проблем. В Токио заведениям общепита предписано закрываться до 20:00, однако и днем заполняемость не всегда бывает высокой даже в выходные.

Если говорить о цифрах, то, согласно опубликованным недавно расчетам почетного профессора Университета Кансай Кацухиро Миямото, доходы японской туристической отрасли, транспорта, общепита и торговли от наступившего сейчас периода любования сакурой сократятся в 2021 году на 493,5 млрд иен (более $4,5 млрд) по сравнению с показателем 2018 года из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса. Эти поступления составят не более 158,2 млрд иен (менее $1,5 млрд).