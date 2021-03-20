13 человек погибли при падении автобуса в пропасть на Шри-Ланке

Автобус с пассажирами упал в пропасть на Шри-Ланке, сообщает издание Dinamani со ссылкой на местную полицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в районе города Пассара. Транспортное средство, в котором находилось более 70 пассажиров, слетело с дороги примерно в 240 километрах к востоку от Коломбо. В результате погибли 13 человек, еще более 30 пострадали.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за халатности водителя. Он также был госпитализирован с тяжелыми травмами.