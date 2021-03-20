https://news.day.az/world/1327343.html 13 человек погибли при падении автобуса в пропасть на Шри-Ланке - ВИДЕО
13 человек погибли при падении автобуса в пропасть на Шри-Ланке - ВИДЕО
Автобус с пассажирами упал в пропасть на Шри-Ланке, сообщает издание Dinamani со ссылкой на местную полицию.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в районе города Пассара. Транспортное средство, в котором находилось более 70 пассажиров, слетело с дороги примерно в 240 километрах к востоку от Коломбо. В результате погибли 13 человек, еще более 30 пострадали.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за халатности водителя. Он также был госпитализирован с тяжелыми травмами.
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