https://news.day.az/world/1327344.html Момент падения автобуса с 70 пассажирами в пропасть в Шри-Ланке - ВИДЕО
Момент падения автобуса с 70 пассажирами в пропасть в Шри-Ланке - ВИДЕО
В Сети появилось видео падения автобуса с более чем 70 пассажирами в пропасть рядом с городом Пассара в Шри-Ланке.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по последним данным, в результате крушения погибло 15 человек, более 30 получили ранения.
Автобус следовал из города Лунугала в столицу страны Коломбо. На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, что водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком, после чего скатился вниз.
Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Другие подробности уточняются.
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