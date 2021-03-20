Момент падения автобуса с 70 пассажирами в пропасть в Шри-Ланке

В Сети появилось видео падения автобуса с более чем 70 пассажирами в пропасть рядом с городом Пассара в Шри-Ланке.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по последним данным, в результате крушения погибло 15 человек, более 30 получили ранения.

Автобус следовал из города Лунугала в столицу страны Коломбо. На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, что водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком, после чего скатился вниз.

Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Другие подробности уточняются.