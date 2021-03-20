Адская вонь повсюду: австралийцев терроризируют полчища чумных мышей - ВИДЕО
На жителей Австралии обрушилась "небесная кара", которая вполне могла бы "украсить" библейский список моисеевых кар в Египте.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жители австралийского штата Новый Южный Уэльс стали заложниками полчищ мышей, заболевших мышиной чумой, или туляремией.
Сотни и тысячи мышей ищут убежища от болезни, которая все равно убьет их, - они забиваются в дома, в амбары, в вентиляционные шахты.
Австралийцы не успевают опорожнять ловушки и мышеловки - порой за ночь жители штата ловят сотни мышей. Большое мышей остаются непойманными и умирают в укромных местах, распространяя жуткое зловоние.
"Они воняют, причем неважно, живые или мертвые - вонь повсюду, от нее иногда не скрыться", - признался другой житель Австралии.
Вся надежда местных властей - на мощный дождь, который изгонит мышей. Проблема в том, что ливень может принести с собой другое бедствие - потоп.
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