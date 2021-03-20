Украина считает, что вопрос со сбитым Ираном Boeing'ом не исчерпан

МИД Украины заявил, что возможности переговоров с Ираном по сбитому Boeing не исчерпаны, и пока что Украина не будет подавать иск в международный суд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Об иске говорить рано. Пока не исчерпан трек внесудебных переговоров с Ираном", - заявил замглавы украинского МИДа Евгений Енин.

Организация гражданской авиации Ирана ранее опубликовала отчет по расследованию авиакатастрофы Boeing'a, согласно которому вина в произошедшем полностью лежит на ПВО Ирана. Боец расчета зенитно-ракетной установки ошибочно принял взлетающий из аэропорта Тегерана гражданский самолет за крылатую ракету.

В представленном отчете также есть ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем. Однако глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал иранский отчет предвзятым и потребовал привлечь Иран к ответственности за это преступление.

Ранее Киев обвинил Иран в лживости и циничности в расследовании авиакатастрофы.