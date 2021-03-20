Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в субботу на северо-востоке Японии, объявлена угроза цунами. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Токио также ощущаются подземные толчки.

Высота цунами в префектуре Мияги после сильного землетрясения может составить 1 м, сообщили метеорологи.