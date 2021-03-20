https://news.day.az/world/1327397.html Стрельба в Техасе - есть погибший и раненые
Стрельба в Техасе - есть погибший и раненые
Неизвестный открыл огонь в субботу в ночном клубе в городе Даллас (штат Техас).
Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию, в результате погиб один человек, пять пострадали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Стрельба произошла в ходе перепалки между посетителями заведения. Раненые госпитализированы, стрелявший скрылся с места происшествия.
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