Стрельба в Техасе

- есть погибший и раненые

Неизвестный открыл огонь в субботу в ночном клубе в городе Даллас (штат Техас).

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию, в результате погиб один человек, пять пострадали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стрельба произошла в ходе перепалки между посетителями заведения. Раненые госпитализированы, стрелявший скрылся с места происшествия.