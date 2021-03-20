Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее, однако существенные риски все еще остаются, в том числе и новые штаммы коронавируса. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

Пресс-служба МВФ распространила в субботу текст его выступления на Форуме развития Китая - 2021, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", - отметил Окамото, подчеркнув, что соответствующие изменения будут внесены в апрельский доклад фонда о перспективах развития мировой экономики.

"Однако восстановление мировой экономики было неполным и неравномерным, - продолжил замглавы организации. - Оно неполное в связи с тем, что, несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП остается намного ниже докризисных показателей в большинстве стран". По его данным, Китай "в значительной степени уже завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики".