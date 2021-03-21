Более 494 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 121,96 млн, увеличившись за сутки более чем на 494 тыс., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 9,9 тыс., превысив 2,69 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 121 969 223 инфицированных и 2 694 094 умерших. Число заразившихся увеличилось на 494 917, умерших - на 9 921.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 39% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (195 428), на втором месте - Европа (191 869), на третьем - Юго-Восточная Азия (49 878).