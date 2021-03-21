В Мексике убит кандидат на пост главы администрации муниципалитета

Ивонн Гальегос, кандидат на пост главы администрации муниципалитета Окотлан-де-Морелос в штате Оахака на юге Мексики стала жертвой покушения.

Гибель политика подтвердил в своем Twitter губернатор региона Алехандро Мурат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно предварительным данным, четверо преступников обстреляли автомобиль Гальегос в районе Санто-Томас-Хальетца. Задержать участников нападения не удалось.

В начале марта министр общественной безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес заявила, что с сентября 2020 года в Мексике были убиты более 60 политических деятелей.

В прошлом году в Мексике, согласно официальным данным, было совершено около 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.