В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 18 тысяч человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 18 815 человек, общее число выздоровевших достигло 2 807 572.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 992 694, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 21 061 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 95 человек, общее число жертв заболевания достигло 29 959.