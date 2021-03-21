Несколько шведских компаний хотят производить вакцину "Спутник V"

Несколько шведских компаний выразили готовность производить российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" после того, как правительство Швеции поручило Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства у себя в стране. Об этом в субботу сообщает газета Svenska Dagbladet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Понятное дело, здесь присутствуют вызовы, поскольку сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину. Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми акторами, что уже имеются", - пояснил начальник отдела Vinnova Ларс Хаммарстрём.

Ранее координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрём сообщил о возможности производства российской вакцины в Швеции и переговорах между российской и шведской сторонами. Однако какие именно шведские компании ведут переговоры с РФ, пока не известно.

По мнению профессора и эксперта по вакцинам Каролинского института Али Миразими, сегодня востребованы все имеющиеся вакцины. "Нам нужны все вакцины, которые можно получить. С заводами, производящими "Спутник V" в Европе, процесс пойдет лучше и быстрее, поскольку это будет проще и надежнее с точки зрения качества. Инспекторы смогут посещать производство, а процесс одобрения и разрешения к применению ускорится", - отметил он.