На газовом заводе в Венесуэле совершен теракт

Министр нефти и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил о теракте на газовом заводе "Эль-Техидо" на севере страны. Он принадлежит государственной нефтегазовой компании PDVSA. О жертвах не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на kommersant.ru.

"Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA",- сказал господин Эль-Аиссами в голосовом сообщении в Twitter (цитата по "РИА Новости").

Нападение произошло в городе Эль-Техеро, штат Монагас, сообщил министр. "Эль-Техидо" служит газозаправочным заводом. Министр сообщил, что задействованы чрезвычайные протоколы для немедленного восстановления инфраструктуры.

В январе президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о теракте на трубопроводе PDVSA. Власти Венесуэлы регулярно сообщают о терактах на объектах инфраструктуры.